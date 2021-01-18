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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 18.01.2021 - 08:50 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Elvan: Kalıcı tedbirler alıyoruz

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Son dakika... Bakan Elvan: Kalıcı tedbirler alıyoruz
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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan "Salgınla mücadelenin ihtiyaç göstereceği alan dışında, mali disiplinden asla taviz vermeyeceğiz. Enflasyonla mücadele politikalarıyla uyumlu kamu maliyesi politikaları devam edecek. 2021 yılı bütçesini iyileştirecek kalıcı tedbirler alıyoruz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan "2021 bütçesini iyileştirmek için kalıcı tedbirler alıyoruz. 2021'de gsyh'nın yüzde 3,5'i seviyesinde bütçe açığı hedefliyoruz. 2020 yılı bütçe açığımız, hedeflenen 239,2 milyar liranın altında 172,7 milyar lira olarak gerçekleşti ve 66,5 milyar lira tasarruf sağladık. Makroekonomik politikalarımız dengeli talep ve sürdürülebilir büyüme sağlayacak. Salgınla mücadelenin ihtiyaç göstereceği alan dışında, mali disiplinden asla taviz vermeyeceğiz. Enflasyonla mücadele politikalarıyla uyumlu kamu maliyesi politikaları devam edecek. 2021 yılı bütçesini iyileştirecek kalıcı tedbirler alıyoruz. Bu çerçevede, 2021 yılı bütçe açığını %3,5 olarak hedefliyoruz. Uygulamayı öngördüğümüz makroekonomik politikalar, dengeli bir talebin ve sürdürülebilir bir büyümenin oluşumunu sağlayacaktır." dedi.

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