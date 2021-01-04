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GeriEkonomi Son dakika... Bakan Elvan: Enflasyonla mücadelede kararlı duruş sergileyeceğiz
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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 04.01.2021 - 13:35 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Elvan: Enflasyonla mücadelede kararlı duruş sergileyeceğiz

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Son dakika... Bakan Elvan: Enflasyonla mücadelede kararlı duruş sergileyeceğiz
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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan "Enflasyonla mücadelede bütüncül bir yaklaşımla kararlı bir duruş sergileyeceğiz. Para politikasına, yapısal boyutta atılan adımlarla destek vereceğiz. 2021 yılı, makroekonomik istikrara odaklanan bir reform yılı olacaktır." dedi.

Bakan Elvan'ın açıklamaları şöyle:

Para politikasının enflasyona odaklı şekillendiği bu dönemde pandemi koşullarının getirebileceği ilave destek ihtiyacı, seçici ve hedefli kamu maliyesi politikaları üzerinden sağlanacaktır. Mali disiplini kaliteli ve istikrarlı bir yapıya kavuşturacak tedbirleri de alacağız.

Bakan Elvan'ın tweetleri şöyle:

 

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