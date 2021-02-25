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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 25.02.2021 - 08:36 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Elvan: Ekonomik Reform çalışmasının sonuna geldik

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Son dakika... Bakan Elvan: Ekonomik Reform çalışmasının sonuna geldik
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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan "Makroekonomik İstikrar Politikalarını ve Yapısal Politikaları içeren 'Ekonomik Reform' çalışmalarımızda sona geldik. Reform politikalarımızın detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız Mart ayının ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacak. 2021 yılı reformlar yılı olacak" dedi.

Bir süredir devam eden ekonomik reformlara ilişkin çalışmalarda son aşamaya gelindi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan reformlara ilişkin açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağını söyledi.

Bakan Elvan "Makroekonomik İstikrar Politikalarını ve Yapısal Politikaları içeren 'Ekonomik Reform' çalışmalarımızda sona geldik. Reform politikalarımızın detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız Mart ayının ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacak. 2021 yılı reformlar yılı olacak" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki Salı günü uzun süredir üzerinde çalıştığımız ve tüm kesimlerin beklentileri doğrultusunda hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planını milletimizle  paylaşacağız. Bir sonraki haftada Ekonomik Reform Paketimizi kamuoyuna açıklayarak ülkemizi istikrar ve güven temelinde büyütme kararlılığımız bir kez daha ortaya koyacağız" ifadelerini kullanmıştı.



Bakan Elvan'ın açıklaması şöyle:

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