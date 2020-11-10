MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Bakan Elvan: Bu görevi tevdi eden Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı sunuyorum
GeriEkonomi Son dakika... Bakan Elvan: Bu görevi tevdi eden Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı sunuyorum
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 10.11.2020 - 14:21 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Elvan: Bu görevi tevdi eden Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı sunuyorum

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Bakan Elvan: Bu görevi tevdi eden Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı sunuyorum
Abone Olgoogle-news

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan "Cumhurbaşkanı'mızın tensipleriyle görevime başladım. Bu görevi tevdi eden Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Bakan Elvan'ın açıklaması şöyle:

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle