AA
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Son dakika... Bakan Elvan: Bu görevi tevdi eden Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı sunuyorum
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan "Cumhurbaşkanı'mızın tensipleriyle görevime başladım. Bu görevi tevdi eden Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı sunuyorum." dedi.
Bakan Elvan'ın açıklaması şöyle:
1) Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve başlamış bulunmaktayım.— Lütfi Elvan (@lutfielvan) November 10, 2020
Teveccühleriyle şahsıma bu görevi tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. pic.twitter.com/RmjL0vd5jm
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