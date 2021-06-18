Son dakika... Bakan Elvan açıkladı: Önemli bir adım atıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan Bursa İş Dünyası ile Buluşma programına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Bursa'nın çevre illerin kalkınmasında da bir kaldıraç görevi gördüğünü ifade eden Elvan, "Malumunuz zorlu bir 2020 yılını geride bıraktık. Yaşadığımız küresel salgın pek çok sorunu beraberinde getirdi. Küresel ekonomi son 100 yılın en şiddetli daralmasını yaşadı. Oluşan bu hasarın gidrilmesi maalesef zaman alacak." dedi.

Bundan sonraki süreçte ihtiyaç duyan her kesimin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Elvan, "Gereken tedbirleri gereken zamanda alacağız. Kimsenin bundan en ufak bir kuşkusu olmasın. Aşılamada da önemli bir ivme söz konusu. Günde 1 milyondan fazla aşılama yapılıyor. Bu muazzam bir başarı. Bakın dün 1.5 milyonu aştık. Ben Sağlık Bakanımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum.

İnşallah bunların olumlu etkisini hem ekonomide hem de sosyal hayatın normale dönmesinde göreceğiz. Ekonomik aktivite 2021'in ilk çeyreğinde toparlanma gösterdi. İhracat tarafı güçlü gidiyor." dedi.

3 TEMEL ÖNCELİK

Makro ekonomik politikalarda 3 temel önceliklerinin olduğunu söyleyen Bakan Elvan sözlerini şöyle noktladı:

1-Ekonomide kaliteli ve istikrarlı bir büyümeyi temin etmek. Bizim için önemli olan büyümenin sürdürülebilirliği ve kapsayıcılığıdır. Bu büyümeden tüm vatandaşlarımızn en iyi şekilde faydalanmasını istiyoruz.

2-Cari açığın kontrol altına alınması. İhracat pazarlarımızın toparlanıyor oluşu dönemsel açıdan işimizi oldukça kolaylaştırıyor. Altın ithalatını azaltmak için uyguladığımız tedbirlerin faydalarını görmeye başladık.

3-Fiyat istikrarının sağlanması. Enflasyon nitelikli ve sürdürülebilir büyümenin önündeki en temel engeldir. Yüksek enfasyonun olduğu bir ortamda sanayici önünü göremez.Uzun vadeli yatırım yapamaz. Bu yüzen enflasyon ile mücadele tüm politikalarımızın merkezinde yer alıyor. Kısa vadeli kazanımlar uğruna asla enflasyon hedefinden kopmayacağız. Burada döviz kuru istikrarı da oldukça önemli. Biliyorsunuz geçmişte de yüksek enflasyon sorununu yaşadık ve attığımız başarılı adımlarla enflasyonu tek haneli seviyeleri getirdik. Yine başarılı bir dönemi yaşayacağız. Ancak bunun için sizlerin de sabrına ve desteğine ihtiyacımız var.

"ÖNEMLİ BİR ADIM ATIYORUZ"

Sanayimiz için finansman, beşeri sermaye, vergilendirme ve yatırım ortamının iyileştirilmesi gibi alanlarda somut politikaları hayata geçireceğiz. Finansal erişim için bankacılık sektörünün yanı sıra faizsiz finans sistemi ve sermaye piyasalarını daha da derinleştirecek politikalara hız vereceğiz.

Katma değer üreten firmaların ayakta kalmasını oldukça önemsiyoruz. Mesleki eğitim merkezlerini gençlerimiz için çok daha cazip kılacağız. Çok önemli bir adım atıyoruz hazırlıklarımızı da tamamladık. Kalfalık döneminde alınan ücretlerde iyileştirme sağlayacağız. Biz sağlayacağız. Sizlerin üzerindeki yükü kaldırmayı hedefliyoruz.

Ödeyebileceğiniz kadar borç alın, büyük yüklerin altına lütfen girmeyin. Şirketler finansman için halka arz gibi seçenekleri değerlendirmeli.

Sanayinin yeşil dönüşümü konusunu da hep birlikte ele almamız şart. Türkiye yeşil devrimin öncülerinden biri olabilir. TOGG projesi tam da bu bağlamda değerlendirilmesi gereken bir iş.

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