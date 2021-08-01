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HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Bakan duyurdu! Van'daki selde yetiştiricilerin zararı karşılanacak
GeriEkonomi Son dakika... Bakan duyurdu! Van'daki selde yetiştiricilerin zararı karşılanacak
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Ekonomi
Haber Giriş: 01.08.2021 - 18:02 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan duyurdu! Van'daki selde yetiştiricilerin zararı karşılanacak

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Son dakika... Bakan duyurdu! Van'daki selde yetiştiricilerin zararı karşılanacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Van'da yaşanan sel felaketiyle ilgili "Hayvan varlıkları zarar gören vatandaşlarımızın zararlarının tamamını karşılayacağız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Van'da yaşanan sel felaketiyle ilgili "Van’da sel felaketi yaşayan yetiştiricilerimizin yanındayız. Hayvan varlıkları zarar gören vatandaşlarımızın zararlarının tamamını karşılayacağız. Bu vesileyle sel felaketini yaşayan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" açıklamasında bulundu. 

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