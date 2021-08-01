Son dakika... Bakan duyurdu! Van'daki selde yetiştiricilerin zararı karşılanacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Van'da yaşanan sel felaketiyle ilgili "Van’da sel felaketi yaşayan yetiştiricilerimizin yanındayız. Hayvan varlıkları zarar gören vatandaşlarımızın zararlarının tamamını karşılayacağız. Bu vesileyle sel felaketini yaşayan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" açıklamasında bulundu.

Van’da sel felaketi yaşayan yetiştiricilerimizin yanındayız. Hayvan varlıkları zarar gören vatandaşlarımızın zararlarının tamamını karşılayacağız.



Bu vesileyle sel felaketini yaşayan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) August 1, 2021

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