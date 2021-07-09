Son dakika... Bakan duyurdu! Üreticilere destek ödemesi bugün başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Üreticilerimize yaklaşık 420,5 milyon liralık destek ödemelerine bugün başlıyoruz" dedi ve detaylardan bahsetti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamasında, "Hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteği kapsamında 15 ilde 18.787 üreticimize 57.892.611 TL, çay budama tazminatı kapsamında 302.215.668 TL, çay budama masrafı kapsamında 4.353.078 TL, bitki karantinası desteği kapsamında, 600 işletmeye 24 milyon 251 bin TL, AR-GE desteği kapsamında, 48 projeye 8 milyon 26 bin TL, Hayvan Genetik Kaynaklarını Koruma desteği kapsamında 10 projeye 3 milyon 325 bin TL olmak üzere toplamda 420 milyon 412 bin TL'lik destekleme ödemesi bugün üreticilerimizin hesaplarına aktarılacaktır" dedi.

Üreticilerimize yaklaşık 420,5 milyon liralık destek ödemelerine bugün başlıyoruz.



Hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteği kapsamında 15 ilde 18.787 üreticimize 57.892.611 TL, — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) July 9, 2021

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