Son dakika... Bakan duyurdu: İlk defa lityum üretimine başlıyoruz

Bakan Fatih Dönmez'in açıklaması şöyle:





Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan liderliğinde ülkemizde ilk defa Lityum üretimini başlatıyoruz.



Türkiye’nin madeni Bordan elektrikli otomobiller başta olmak üzere tüm mobil bataryalar için kullanılacak lityumu elde edeceğiz. pic.twitter.com/jkrU7yNekm