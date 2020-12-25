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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 25.12.2020 - 10:48 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan duyurdu: İlk defa lityum üretimine başlıyoruz

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Son dakika... Bakan duyurdu: İlk defa lityum üretimine başlıyoruz
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemizde ilk defa Lityum üretimini başlatıyoruz. Türkiye’nin madeni Bordan elektrikli otomobiller başta olmak üzere tüm mobil bataryalar için kullanılacak lityumu elde edeceğiz" dedi.

Bakan Fatih Dönmez'in açıklaması şöyle:

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