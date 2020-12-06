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Ekonomi
Haber Giriş: 06.12.2020 - 13:50 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan duyurdu: Destek ödemeleri 8-9 Aralık'ta yapılacak

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Son dakika... Bakan duyurdu: Destek ödemeleri 8-9 Aralık'ta yapılacak
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Bakan Selçuk, “Kasım ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 8-9 Aralık’ta yapacağız” açıklamasında bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kasım ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Aralık’ta başlayacağını duyurdu.

Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını yineledi.

Bakan Selçuk “Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın nakdi ücret desteği ödemeleri 8 ve 9 Aralık tarihlerinde yapılacak” ifadelerini kullandı.

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