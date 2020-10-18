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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 18.10.2020 - 10:26 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan duyurdu! 1049 projeye 243 milyon lira hibe sağlanacak

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Son dakika... Bakan duyurdu! 1049 projeye 243 milyon lira hibe sağlanacak
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TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, IPARD-II Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Destekleri 9’uncu Başvuru Çağrısı 1’inci Grup sonuçlarının belli olduğunu belirterek, bu kapsamda destek almaya hak kazanan 1049 projeye 243 milyon lira hibe sağlanacağını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, IPARD programını uygulayan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun (TKDK) 16 farklı alt sektörde 42 ilde yapılacak yatırımlara hibe desteği sağlayarak, yatırımcıların hayallerini gerçekleştirmeye devam ettiğini belirtti. Avrupa Birliği (AB) standartlarında üretim ve işleme tesislerinin kurulmasına ve modernizasyonuna yüzde 40 ile yüzde 50 arasında hibe desteği sağladıklarını belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda TKDK'nın uyguladığı IPARD II Programı çerçevesinde 11 Mayıs 2020 tarihinde yayımlanan 9. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında uygun bulunan projelerin 1. grup sonuçları belli oldu. Açıklanan 1049 adet projeye 243 Milyon TL hibe desteği sağlanacak. 1049 projenin 11’i Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar sektöründen, 1038’i ise Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme sektöründen oluşuyor. Sağlanan hibe sayesinde 433 Milyon TL tutarında yatırımın hayata geçirilmesini hedefliyoruz."

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