Son dakika... Bakan Dönmez'den şarj altyapısı açıklaması
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "İnşallah TOGG banttan inmeden şarj altyapısına dair çalışmalarımızı büyük oranda tamamlamış olacağız." dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Karadeniz'de gerçekleşen doğal gaz keşfimizle birlikte artık yerli gaz da bu sürece dahil olacak. Bizim bu konuda her zaman savunduğumuz bir ilke var: Gazın gazla rekabeti. Bunun için mümkün olduğunca fazla kaynağın ülkeye girişi için gerekli altyapıyı ve giriş noktalarını oluşturmaya çalışıyoruz. Yerli gaz burada oyunun kurallarını adeta yeniden yazacak bir güce sahip. Önümüzdeki dönem yenilenecek kontratlarımız için de pazarlıkta elimizi güçlendiriyor." dedi.
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