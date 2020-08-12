MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... İşte son durum! 1.750 kilometre kablo Akdeniz'e indi
GeriEkonomi Son dakika... İşte son durum! 1.750 kilometre kablo Akdeniz'e indi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
Haber Giriş: 12.08.2020 - 09:32,Son Güncelleme:

Son dakika... İşte son durum! 1.750 kilometre kablo Akdeniz'e indi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Enerji Bakanı Dönmez, "Adım adım Akdeniz. Oruç Reis denizlerimizin röntgenini çekiyor. 23 Ağustos’a kadar toplam 1.750 kilometre 2 boyutlu sismik araştırma için streamer(sismik kablo) Akdeniz’e indi. Yolunuz açık, enerjiniz yüksek olsun" açıklamasında bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter'dan Oruç Reis ve Akdeniz'deki çalışmalar hakkında açıklama yaptı.

14
Türkiye dediğini yaptı Yunanistanın Oruç Reis senaryoları suya düştü
Türkiye dediğini yaptı! Yunanistan'ın Oruç Reis senaryoları suya düştü

Bakan Dönmez yaptığı açıklamada, "Adım adım Akdeniz. Oruç Reis denizlerimizin röntgenini çekiyor. 23 Ağustos’a kadar toplam 1.750 kilometre 2 boyutlu sismik araştırma için streamer(sismik kablo) Akdeniz’e indi. Yolunuz açık, enerjiniz yüksek olsun" dedi. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle