Son dakika... İşte son durum! 1.750 kilometre kablo Akdeniz'e indi
Enerji Bakanı Dönmez, "Adım adım Akdeniz. Oruç Reis denizlerimizin röntgenini çekiyor. 23 Ağustos’a kadar toplam 1.750 kilometre 2 boyutlu sismik araştırma için streamer(sismik kablo) Akdeniz’e indi. Yolunuz açık, enerjiniz yüksek olsun" açıklamasında bulundu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter'dan Oruç Reis ve Akdeniz'deki çalışmalar hakkında açıklama yaptı.
Bakan Dönmez yaptığı açıklamada, "Adım adım Akdeniz. Oruç Reis denizlerimizin röntgenini çekiyor. 23 Ağustos’a kadar toplam 1.750 kilometre 2 boyutlu sismik araştırma için streamer(sismik kablo) Akdeniz’e indi. Yolunuz açık, enerjiniz yüksek olsun" dedi.
Adım adım Akdeniz. 🇹🇷— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) August 12, 2020
Oruç Reis denizlerimizin röntgenini çekiyor. 🚢🔎
23 Ağustos’a kadar toplam 1.750 kilometre 2 boyutlu sismik araştırma için streamer(sismik kablo) Akdeniz’e indi.
Yolunuz açık, enerjiniz yüksek olsun.🇹🇷 pic.twitter.com/Kpp2FP69fN
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