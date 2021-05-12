Son dakika... Bakan Dönmez'den önemli açıklamalar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimdeki payının arttığını ve kurulu gücün yüzde 52.3'ünün yenilenebilir enerjiden karşılandığını söyledi.

Bakan Dönmez YENADER'in konferansına katıldı.



Bakan Dönmez'in açıklamaları şöyle:



Toplam kurulu güçte 100 bin megavat sınırına yaklaştık. Bugün, kurulu gücümüzün yüzde 52,3’lük kısmı yenilenebilir enerji kaynaklı. Elektriğin depolanmasıyla ilgili mevzuat yayımlandı. Bakanlığımız bu konudaki çalışmalara destek veriyor. Eski mevzuatta elektrik depolanmasına engel değildi. Yan hizmetlerde piyasa katılımcısı olma imkanı vardı. Dağıtım şirketlerine isterlerse elektriği kesintisi olarak götürmediği bölgelerde elektriği depolamak ve kullanıcılara arz etmek suretiyle yatırım yapmalarının önü açılmış oldu. Enerjinin depolanması konusunun yakın, orta ve uzun vadede tüm ülkelerin yakından takip edeceği bir alan olarak görüyorum. Özellikle önümüzdeki dönemde geçmiş 10 yılda olduğu gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimdeki payının arttığı, teknolojideki gelişmelere paralel olarak sistemlerin verimliliğinin arttığı ve maliyetlerin düştüğü bir dönem olacak. Serbest piyasada oluşan fiyatların altında fiyatlarla karşı karşıya geliyoruz. Şöhret bulmuş rüzgar, güneş, biyogaz gibi kendi ayaklarımızın üzerinde duruyoruz. "Ürettiğimizi alın yeter" noktasına gelmiştir. Teşvikler, destekler olmasaydı buralara gelinemezdi. Rekabet de güzel bir şey.

Şu anda kara alanlarında iki bin megawattlık bir muhtelif bölgelerde planlıyoruz. Rüzgar YEKA yarışması daha olacak. YEKA güneşte planladığımız çalışma var. Yarışmaları devam eden YEKA'lar var. Orta büyük ölçekli güneş santrallerinde de yarışma planlıyoruz. O da bin megawatt olacak. Bu sene neredeyse 4 bin megawattlık yarışmayı tamamlamış olacağız.

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