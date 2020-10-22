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Son dakika... Bakan Dönmez'den doğal gaz açıklaması: Türkiye'deki konutların ihtiyacını 25 yıl karşılayacak
Bakan Dönmez, "Karadeniz'deki sondaj çalışmaları devam ediyor. Doğal gazın 8-9 yıllık tüketimi karşılayacak potansiyele sahip olduğunu söyleyebiliriz. Tabi bugünden gaz üretimi hayata geçmeyecek. Burada 3 yıllık çalışma süresi var. 25-30 yıllık bir üretim planı söz konusu olacak. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz buradan gelecek gaz Türkiye'deki konutların ihtiyacını neredeyse 25 yıl kadar karşılayacak." diye konuştu.
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