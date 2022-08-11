Son dakika... Bakan Dönmez'den doğal gaz açıklaması! Net tarih verdi

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Canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan ve soruları yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Karadeniz gazıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Dönmez'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Akdeniz'de 45-60 günlük süremiz var. Bu sürede sondajımızı tamamlayacağız. Keşif bulursak milletimizle müjdeyi paylaşacağız."

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"(Akkuyu NGS) Proje takviminde bir aksamaya müsaade edemeyiz."

"Karadeniz'in 2200 metre altında bir enerji üssü kuruyoruz. 120 kilometrelik derin deniz boru döşeme işlemi tamamladı. 50 kilometrelik kısım kaldı. 2023'ün mart ayı içinde inşallah Karadeniz gazını karada yakmış olacağız."