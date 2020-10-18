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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 18.10.2020 - 12:54 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Dönmez: Yerli su altı robotu Kaşif görevine başladı

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Son dakika... Bakan Dönmez: Yerli su altı robotu Kaşif görevine başladı
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Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yerli su altı robotu Kaşif'in Fatih'te görevine başladığını duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli su altı robotu Kaşif'in, Fatih sondaj gemisinde görevine başladığını bildirdi.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yerli su altı robotumuz Kaşif, Fatih'te görevine başladı. Denizlerdeki yeni elimiz ve gözümüz olan Kaşif, 3 bin metreye kadar deniz sondaj faaliyetlerimizde video verilerini ana kumandaya aktaracak, mekanik işleri yapacak." ifadelerini kullandı.

Dönmez, ayrıca Twitter hesabından Kaşif'in görüntülerini de içeren video paylaşımında bulundu.

 

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