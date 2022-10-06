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Son dakika... Bakan Dönmez: TANAP'ın kapasitesi 2 katına çıkacak

Güncelleme Tarihi:

#Fatih Dönmez#Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı#Enerji
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2022 15:26

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye-Azerbaycan 2. Enerji Forumu'na katıldı. Bakan Dönmez "Yakın zamanda, enerji sektörümüzdeki iş birliğini daha da ileriye taşıyacak hükümetler arası anlaşmaya imza atmayı planlıyoruz, yine çok yakın bir zamanda BOTAŞ ve SOCAR’ın kurduğu ortak şirketin faaliyetlerine başlaması ile ilişkilerimizi daha da ileriye taşımak için önemli bir adım atmış olacağız" dedi. Dönmez "TANAP'ın kapasitesini iki katına artırma kararı çıktı. 16 milyar metreküp olan kapasiteyi 32 milyar metreküpe çıkaracağız" açıklamasını da yaptı.

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Türkiye'nin enerji alanındaki atılımları devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, BTE, BTC ve TANAP gibi altyapı projelerinin bölge ve Avrupa'nın enerji arz güvenliğine katkı sağladığını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye-Azerbaycan 2. Enerji Forumu'na katıldı.

Bakan Dönmez "Yakın zamanda, enerji sektörümüzdeki iş birliğini daha da ileriye taşıyacak hükümetler arası anlaşmaya imza atmayı planlıyoruz, yine çok yakın bir zamanda BOTAŞ ve SOCAR’ın kurduğu ortak şirketin faaliyetlerine başlaması ile ilişkilerimizi daha da ileriye taşımak için önemli bir adım atmış olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

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Bakan Dönmez'in açıklamaları şöyle:

Türkiye ve Azerbaycan olarak; BTE, BTC, TANAP gibi büyük altyapı projeleri ile bölgemizin ve Avrupa’nın enerji arz güvenliğine önemli katkılar sunduk

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Her aşamasında desteğimizi güçlü şekilde gösterdiğimiz Vatan Muharebesi ile işgalden kurtarılan bölgelerde hayata geçirilmesi planlanan “Yeşil Enerji” konseptinin uygulanmasında gerek kamu gerek özel sektörümüz olarak her zaman dost ve kardeş Azerbaycan’ın yanında olmayı devam edeceğiz."

Hidrokarbon alanında kat ettiğimiz yol ve birlikte gerçekleştirdiğimiz birçok başarılı işbirliği projesinin, yenilenebilir enerji alanına da taşınmasıyla mevcut ilişkilerimize yeni bir ivme kazandıracağımıza inanıyorum. Hedefimiz, sağlam temellere dayanan, öngörülebilir ve uygulanabilir, rasyonel bir yol haritası ortaya koymak. Ve bu vizyonumuz doğrultusunda, başta yenilenebilir enerji olmak üzere tüm alanlarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Yakın zamanda, enerji sektörümüzdeki iş birliğini daha da ileriye taşıyacak hükümetler arası anlaşmaya imza atmayı planlıyoruz, yine çok yakın bir zamanda BOTAŞ ve SOCAR’ın kurduğu ortak şirketin faaliyetlerine başlaması ile ilişkilerimizi daha da ileriye taşımak için önemli bir adım atmış olacağız.

Azerbaycan'dan Gürcistan üzerinden elektrik transferi söz konusu. Nahcivan'dan bu kapasiteyi artıracağız. Nahcivan'a olan doğal gaz boru hattı projesidir. Son noktaya geldik.

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TANAP'ın kapasitesini iki katına artırma kararı çıktı. 16 milyar metreküp olan kapasiteyi 32 milyar metreküpe çıkaracağız.

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