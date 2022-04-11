Son dakika... Bakan Dönmez: Elektrikte kurulu güç 100 bin MW'ı aştı

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Türkiye'nin enerji yatırımları devam ediyor. Sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelen Türkiye'de elektrik kurulu gücü 100 bin megawattı aştı.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Dönmez "Ve Türkiye'nin elektrikte kurulu gücü 100 bin MW'ı aştı. Kamu ve özel sektörün gayretli çalışmalarıyla son 20 yılda kurulu gücümüzü 3 kattan fazla artırdık" dedi.

Bakan Dönmez "Kurulu güçteki yeşil payı yüzde 54. Kurulu gücümüz arttıkça ekonomimiz büyüyor. Türkiye 2023'e adım adım ilerliyor" ifadelerini kullandı.