Son dakika... Bakan Dönmez duyurdu! Karadeniz'in Fatih'i yeni sondajına başladı
Bakan Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Amasra-1 kuyusunda yeni sondaja başladığını duyurdu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Karadeniz'in Fatih'i yeni keşifler için Amasra 1 kuyusunda yeni sondajına başladı" açıklamasında bulundu.
🚢 Karadeniz’in Fatih’i, yeni keşifler için Amasra-1 kuyusunda yeni sondajına başladı.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) April 8, 2021
Milletimizin duası ve desteğiyle inşallah yeni müjdelere... 🇹🇷
Rastgele 🙋🏻♂️#FatihKaradenizde
Fatih sondaj gemisi, 5 Nisan'da Filyos Limanı'ndan ayrılarak Kuzey Sakarya Sahası'ndaki yeni arama kuyusu Karadeniz Amasra-1'e doğru yola çıkmıştı.
Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara