MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Bakan Dönmez duyurdu! Karadeniz'in Fatih'i yeni sondajına başladı
GeriEkonomi Son dakika... Bakan Dönmez duyurdu! Karadeniz'in Fatih'i yeni sondajına başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Haber Giriş: 08.04.2021 - 17:59 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Dönmez duyurdu! Karadeniz'in Fatih'i yeni sondajına başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Bakan Dönmez duyurdu! Karadeniz'in Fatih'i yeni sondajına başladı

Bakan Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Amasra-1 kuyusunda yeni sondaja başladığını duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Karadeniz'in Fatih'i yeni keşifler için Amasra 1 kuyusunda yeni sondajına başladı" açıklamasında bulundu.

Fatih sondaj gemisi, 5 Nisan'da Filyos Limanı'ndan ayrılarak Kuzey Sakarya Sahası'ndaki yeni arama kuyusu Karadeniz Amasra-1'e doğru yola çıkmıştı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi