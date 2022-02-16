Son dakika... Bakan Dönmez duyurdu! Fatih, Karadeniz'deki 3. sondajına başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Twitter'dan yeni kuyu müjdesini verdi. Bakan Dönmez yaptığı açıklamada, "Yeni kuyu, yeni heyecan... Şimdi sıra Karasu-1'de. Fatih, Sakarya sahasında Karadeniz’deki 3. arama sondajına başladı" dedi.
2,5 AY BOYUNCA ÇALIŞMALARA DEVAM EDECEK
Bakan Dönmez detayları da verdi. Dönmez'in yaptığı açıklamaya göre gemi 2,5 ay boyunca yeni arayışlarını sürdürecek. Konuyla ilgili Bakan Dönmez, "Gemimiz, deniz seviyesinden 5 bin m. derinde ~2,5 ay boyunca yeni müjdeler için arayışını sürdürecek. Milletimizin duası, yine en büyük güç kaynağımız" dedi.
Yeni kuyu, yeni heyecan🇹🇷— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) February 16, 2022
Şimdi sıra Karasu-1'de.📍
🚢 Fatih, Sakarya sahasında Karadeniz’deki 3. arama sondajına başladı.
Gemimiz, deniz seviyesinden 5 bin m. derinde ~2,5 ay boyunca yeni müjdeler için arayışını sürdürecek.
Milletimizin duası, yine en büyük güç kaynağımız💪🏻 pic.twitter.com/Zd04WZvcNd