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Son dakika... Bakan Dönmez duyurdu! Fatih, Karadeniz'deki 3. sondajına başladı

#Fatih#Sondaj#Son Dakika
Son dakika... Bakan Dönmez duyurdu Fatih, Karadenizdeki 3. sondajına başladı

Bakan Dönmez yeni kuyuyu duyurdu ve "Fatih, Sakarya sahasında Karadeniz’deki 3. arama sondajına başladı" açıklamasında bulundu.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Twitter'dan yeni kuyu müjdesini verdi. Bakan Dönmez yaptığı açıklamada, "Yeni kuyu, yeni heyecan... Şimdi sıra Karasu-1'de. Fatih, Sakarya sahasında Karadeniz’deki 3. arama sondajına başladı" dedi. 

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2,5 AY BOYUNCA ÇALIŞMALARA DEVAM EDECEK

Bakan Dönmez detayları da verdi. Dönmez'in yaptığı açıklamaya göre gemi 2,5 ay boyunca yeni arayışlarını sürdürecek. Konuyla ilgili Bakan Dönmez, "Gemimiz, deniz seviyesinden 5 bin m. derinde ~2,5 ay boyunca yeni müjdeler için arayışını sürdürecek. Milletimizin duası, yine en büyük güç kaynağımız" dedi. 

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