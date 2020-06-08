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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 08.06.2020 - 16:09,Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Dönmez duyurdu: Destek ödemeleri başladı

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Son dakika... Bakan Dönmez duyurdu: Destek ödemeleri başladı
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Son dakika... ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yer altı maden işçilerine yapılan destek ödemelerine bugün başlandığını duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan yaptığı açıklamada, "İstihdamı ve üretimi artırmak için yer altı maden işçilerine yapılan destek ödemelerine bugün itibarıyla başladık. Yılda 10 bin yer altı madencimiz için belirtilen şartları yerine getiren işletmelere toplamda 350 milyon TL’lik destek ödemesi yapacağız" ifadelerini kullandı.

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