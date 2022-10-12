Son dakika... Bakan Dönmez: Doğal gaz merkezi teknik açıdan mümkün

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rus Enerji Haftası için geldiği Rusyanın başkenti Moskovada Putinin Rusya’nın enerji kaynaklarının sevkiyatı için ana rotayı Türkiye üzerinden sağlamaya yönelik teklifini değerlendirerek "Türkiye, bu ve buna benzer birçok uluslararası projeyi zamanında tamamlamıştır. Teknik olarak mümkün" dedi.

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Dönmez, Rus Enerji Haftası kapsamında düzenlenen Yeni Zorluklar, Yeni Fırsatlar: Petrol ve Gaz Piyasasını Neler Bekliyor? başlıklı oturumda konuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Rusya’nın Avrupa’ya yönelik enerji kaynakları için ana rotayı Türkiye üzerinden sağlayabileceğine yönelik teklifini değerlendirmek için erken olduğunu dile getiren Dönmez, "Türkiye, bu ve buna benzer birçok uluslararası projeyi zamanında tamamlamıştır. Teknik olarak mümkün. Bu tarz uluslararası projelerde teknik, ticari ve hukuki açıdan değerlendirme ve fizibilite çalışması yapılması lazım" değerlendirmesinde bulundu.

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Dönmez, Türk Akım boru hattının da bu projelerden biri olduğuna işaret ederek, "Şu anda Akkuyu’da devam eden önemli bir nükleer güç santrali projemiz var. Rusya ile ilişkilerimiz sadece enerji değil, çok farklı alanlarda devam ediyor. Bunlar oturup konuşup değerlendirilmesi gereken hususlardır" ifadelerini kullandı.

AVRUPA'YA GAZ AKIŞI DURDU

Kuzey Akım 1 ve 2 hatlarında geçtiğimiz günlerde oluşan sızıntılar nedeniyle gaz akışı durdurulmuştu. Sızıntıların ortadan kalkmasının ardından gaz akışı henüz başlamadı. Boru hatlarında oluşan hasarların giderilmesinin ardından akışın sağlanması bekleniyor.

Avrupa ülkelerinde ise doğal gaz sıkıntısı olduğundan tedbirler artırıldı. Doğal gaz çevrim santralleri aracılığıyla elektrik üreten AB ülkeleri klima kullanımlarını minimum seviyeye getirirken kombilerde ısı derecesi 19 dereceye ayarlanacak. Sokak aydınlatmaları kapatılırken bazı okullarda öğrencilere battaniye dağıtıldı.