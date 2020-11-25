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Ekonomi
İHA
Haber Giriş: 25.11.2020 - 15:18 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Dönmez açıkladı! Üretim rekoru kırıldı

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Son dakika... Bakan Dönmez açıkladı! Üretim rekoru kırıldı
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Bakan Dönmez,"6 Kasım’da 151.372 MWh ile tarihimizin en yüksek günlük rüzgâr üretim rekorunu kırdık. 2019’da devreye aldığımız kurulu gücümüzün yüzde 61,2’si, bu yıl devreye aldığımız kurulu gücümüzün yaklaşık yüzde 98’i yenilenebilir kaynaklardan meydana geldi" açıklamasında bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "6 Kasım'da 151.372 MWh ile tarihimizin en yüksek günlük rüzgâr üretim rekorunu kırdık." dedi.

"İKİNCİ BİR OTOMOTİV SEKTÖRÜ YAPMAYA NİYETLİYİZ"

Bakan Dönmez, "Biz yerli teknolojiyle birlikte rüzgârı Türkiye'nin ikinci bir otomotiv sektörü yapmaya niyetliyiz." ifadelerini kullandı.

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