Son dakika... Bakan Bolat açıkladı: Nisan'da 19.2 milyar dolarlık ihracat yapıldı

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Bakan Bolat'ın açıklamaları şöyle:

Dün gece yarısından sonra ayağımızın tozuyla OECD bakanlar zirve toplantısı için günübirlik gittiğimiz Paris'ten geldik. Yoğun programlar gerçekleştirdik. 38 ülkeden muhataplarımız vardı. Onlarla görüşme fırsatı bulduk. Dünya ticaretiyle ilgili kritik günlerin yaşandığı ortamda gerek yeşil ekonominin sanayiler açısından etkileri ve uyum konusu, gerekse devlet sübvansiyonları arasına girecek yarışın dünya ticareti ve ekonomik refah açısından doğurabileceği zararlı etkiler ve bu konunun mevzuat kapsamında düzenli şekilde yönetilmesi başlığı. Haksız ticaret ve yasadışı ticareti engelleme noktasındaki alınacak tedbirler ama ülkeler arasında doğan ihtilaflarla kurallara dayalı çok taraflı düzenin tesisi ve anlaşmazlıkların uyum mekanizmalarına ilişkin ülkemizin görüşlerini ortaya koyduk.

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AB Komisyonu'nun ekonomiden sorumlu başkan yardımcısıyla ikili görüşme yaptık. Aralık ayı başında AB konseyine Türkiye ile ekonomik ilişkilerin yeni bir yol haritasına kavuşması, gümrük birliğinin modernizasyonu talebi gibi başlıklarda yaptıkları tavsiyelerle ilgili olarak AB komisyonu aynı görüşünü koruyor. Haziran'ı geçirmeden Brüksel'de bir araya gelme konusunda anlaştık.

"İSRAİL'LE EKONOMİK İLİŞKİLERDE YENİ AŞAMAYA GEÇİLDİ"

Gazze'de 7 aydan bu yana devam eden katliam ve soykırım karşısında İsrail'le ekonomik ilişkilerde yeni bir aşamaya geçilmesi kararı alındı. Ateşkesi sağlama ve masum sivil halkın yerleşim yerlerinin böylesine acı ve yıkıcı tabloyla karşılaşmaması için Türkiye olarak elimizden gelenin fazlasını yaptık. İnsani yardımalr konusunda da baştan bu yana çok büyük duyarlılık gösterdik, dünyanın en çok yardım eden ülkesi konumuna ulaştık. İsrail'in kalıcı ateşkes ve Gazze'de zor durumda olan kardeşlerimizin yardımlara ulaşmasında uzlaşmaz tutumu nedeniyle 54 ürün grubunda Türkiye'den ihracatın durdurulması, gümrük işlemlerinin yapılmaması kararı başlatılmıştı. Ateşkes olması beklenirken tam tersine olmaması ve Refah bölgesindeki insanların durumunun kötüleşmesiyle birlikte devletin aldığı karar gereği ihracat ve ithalatta İsrail'e yönelik olarak ticaret kalıcı ateşkes sağlanıncaya kadar uygulanacak. Bu noktada Filistin konusunda Filistinlilerin bu karardan etkilenmemesi nedeniyle teknik görüşmeleri yürütüyoruz.

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2023 dünya ekonomisi için çok zor geçti. 2023'te dünya ticareti yüzde 1,2 küçüldü, ihracat yüzde 5 küçüldü. 2023 yılı büyüme olarak yüzde 3,2 vasat büyüme rakamıyla kapatıldı. En önemli pazarlarımız olan batı pazarlarında ise yüzde 1,5 civarında büyüme oldu. AB'den yüzde 0,7, ABD'de yüzde 2,5 büyüme gerçekleşmişti. Bunun anlamı çetin şartlarda pazar mücadelesi veriyoruz.

Türkiye dünyadaki rakiplerinin arasında bu anlamda olumlu yönde ayrışıyor. Türkiyemiz 2023'te 1 trilyon dolar eşiğini aştı. 2023'te en sevindirici 3 gelişme var. İhracatımız mal ihracatımız sınırlı da olsa artış gösterdi. Hizmetler ihracatımız yüzde 12,5 arttı. Dünya küresel mal ihracatı yüzde 5 azalırken Türkiye'nin dünya mal ihracatındaki payı yüzde 1,08'e yükseldi.

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19.2 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Nisan ayında ihracatımız 19 milyar 271 milyon dolara yükseldi. Bu yüzde 0.13'lük artışa tekabül ediyor. Bunun en önemli nedeni Nisan ayının ilk yarısı içinde Ramazan bayramı vardı. Fabrikalar kapalıydı, gümrükler açıktı ama fabrikalar kapalıydı. Özellikle ithalatta da yüzde 4.24'lük artış gerçekleşti. İthalatımız da 29 milyar 171 milyon dolarda kaldı. 30 milyar dolar bandının altında tutmayı başardık. Dış ticaret dengemiz 9 milyar 900 milyon dolarlık açık oluştu. Ramazan bayramı ve 23 Nisan resmi tatili etkisi olumsuz etki yaptı. Böylesine bir haftalık kayıp olmasaydı yaklaşık 23 milyar doların üzerinde ihracatı yakalayabilirdik. 2024 yılı ilk 4 ayında 2023 yılına göre Türkiye'nin mal ihracatı yüzde 2,74 arttı ve 82 milyar 373 milyon dolara yükseldi. Geçen yıla göre 2 milyar dolarlık fazlamız söz konusu. İthalatımızda ise 11 milyar dolar azalış sağladık. Yüzde 9'luk azalış var. Türkiye'nin dış ticaret dengesi 30 milyar dolar seviyesine geriledi. Geçen sene 4 ayda 43 milyar dolardı. 4 ayda ihracatçılarımızın 2 milyar dolarlık ihracat artışı, ithalatı 13 milyar dolar azaltarak 13.3 milyar dolarlık tasarruf sağladık. Yıllık bazda 257,6 milyar dolara ihracatımız ilk 4 ay sonunda 12 aylık toplamda yükseldi.