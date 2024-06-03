Son dakika... Bakan Bolat ihracat rakamlarını açıkladı: Tarihin en yüksek Mayıs ayı ihracatına ulaşmış olduk

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Bakan Bolat'ın açıklamaları şöyle:

Dünyanın ekonomik büyüme anlamında durgun yıl geçirdiği, ihracatın yüzde 5 küçüldüğü takvim yılında Türkiye olarak geri gitmedik, ileri gittik.

Cuma günü büyüme rakamları açıklandı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 5.7 büyüdü ve bir önceki çeyreğe göre de yüzde 2'nin üzerinde büyüme kaydetti. Böylece 15 çeyrek üst üste büyüme kaydetmiş olduk. En güzeli de 18 çeyrektir üst üste makine ve teçhizat yatırımları artmaya devam ediyor. Yüzde 5.7'nin tam 1.6'sı dış ticaretten geliyor.

Bu filmde ortaya konan güzelliklerden biri de dünya ihracatının küçüldüğü dönemde payımızı artırdık. Yüzde 1.02'den yüzde 1.08'e yükselttik. Hizmetler ihracatında da yüzde 1.25'ten yüzde 1.29'a yükselttik.

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İlk rekorumuzu şimdi açıklıyorum. Tarihin en yüksek Mayıs ayı ihracatını 2024 Mayıs ayında başardık. Yüzde 11.4'lük artışla 24.1 milyar dolara ulaştık. Bir yıl önce Mayıs'ta 21.6 milyar dolardaydık. Tarihin en yüksek Mayıs ayı ihracatına ulaşmış olduk. 2.5 milyar dolarlık artış başarılmış oldu. Mayıs 2024 Yüzyılın ve 1207 ayın en yüksek aylık ihracatı oldu. TİM ailesine bütün ihracatçılarımıza çok teşekkür ediyoruz.

260 milyar 100 milyon dolar yıllıklandırılmış ihracatta geldi. Yıla 255.4 milyar dolarla başlamıştık. Geçen 5 ay içinde zorlu süreç vardı, kısa aylar, uzun tatiller vardı, son bir yıl içinde yüzde 2.3'lük artışla 260 milyar 100 milyon dolara ulaşmış bulunuyoruz. Son bir yılda 6 milyar dolarlık net artışımız var.

İthalatımızda Mayıs ayında tam yüzde 10.3'lük azalma başarıldı. Bu da 3.5 milyar dolarlık azalma demektir. 34.1 milyar dolardan 30.6 milyar dolara ithalatımızı azaltmayı başardık. Dış ticaret açığımızın da azalması bu şekilde hızlandı. Mayıs'ta yüzde 50'ye yakın dış ticaret açığımız azaldı ve 6.5 milyar dolara geriledi.

Bu gelişmeden sonra ihracatın ithalatı karşılama oranı da hızlı yükseliş kaydetti. 15 puan bir artışla yüzde 63.4'ten yüzde 78.7'e yükseliş yaşandı. Burada aylara göre baktığımızda son Ağustos'tan bu yana olan süreçte Mayıs ayı gerçekten Mart ve Mayıs ayı oldukça ilerleme sağladık. Mayıs ayındaki artışımız çok görkemli. 2024'ün ilk 5 ayında ihracatımız yüzde 4.5 artarak yaklaşık 106.9 milyar dolara yükseldi. Böylece ilk 5 ayda net 4.6 milyar dolar ihracat artışı sağlamış olduk.

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İthalatta da aylık itibarıyla ilk 5 ayda yüzde 9.2 azalışla 143.6 milyar dolara geriledi. İthalattaki 5 aylık azalma 14.6 milyar dolar. İhracatımızdaki net artış 4.6 milyar dolar. Toplam 19.2 milyar dolarlık bir döviz tasarrufu sağlamış olduk.