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Son dakika... Bakan Bilgin'den EYT, asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması

#Vedat Bilgin#Asgari Ücret#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT, asgari ücret ve 3600 ek göstergeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), 3600 ek gösterge ve asgari ücret düzenlemesine ilişkin sorulara, "Kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Maliyetleri ve diğer detayları çalışıp diğer bakanlıklarla ve sendikalarla bir araya gelip görüşeceğiz. Karar aşamasına gelince paylaşırız." yanıtını verdi.

Bilgin, dünkü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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EYT, 3600 ek gösterge ve asgari ücretin belirlenmesine ilişkin çalışmalar sorulan Bilgin, "Bu konuları çalışıyoruz. Önümüzde olan konuların başında asgari ücret geliyor. Bunu çalışıyoruz, 3600'ü çalışıyoruz. Tüm bu konuları içeren kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Maliyetleri ve diğer detayları çalışıp diğer bakanlıklarla ve sendikalarla bir araya gelip görüşeceğiz. Karar aşamasına gelince paylaşırız." diye konuştu.

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Asgari ücret tespitine ilişkin farklı işletme düzeylerinde ve sokakta bir üniversite aracılığıyla kamuoyu araştırması yapıldığını ifade eden Bilgin, meslek gruplarının beklentilerinin tespit edileceğini ve araştırmanın sonuçlarının da kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

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Bilgin, önümüzdeki dönemde Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Üçlü Danışma Kurulu'nun toplanacağını dile getirdi.

Muhalefetin ve sendikaların asgari ücretten gelir vergisi alınmamasına ilişkin talebi sorulan Bilgin, "Bunun üzerinde de çalışıyoruz. Alternatif vergi modelleri ve düzenlemeler var. Bazı vergilerin kalkması için yasal düzenleme gerekirken, bazıları için Cumhurbaşkanımızın onayı gerekiyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun vereceği karar da yeterli oluyor." ifadelerini kullandı. 

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#Vedat Bilgin#Asgari Ücret#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

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