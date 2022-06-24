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Son dakika... Bakan Bilgin: Enflasyon farkının üzerinde zam yapacağız

#Vedat Bilgin#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı#Memur
Son dakika... Bakan Bilgin: Enflasyon farkının üzerinde zam yapacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin "Memurlara gerçekleşen enflasyonun üzerinde sosyal koruma ilave zammı yapacağız" dedi.

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Memur ve memur emeklilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin enflasyon üzerinde zam yapılacağını söyledi. Bakan Bilgin, emekli işçilerin de korunacağını söyledi ve "Türk devleti söz verdi, onları enflasyona ezdirmeyecek" dedi.

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Bakan Bilgin'in açıklamaları şöyle:

Yüzde 7'nin üzerinde daha fazla büyüyeceğiz. Ekonomideki bütün gelişmeleri sosyal politikalarla desteklemeliyiz. 3600 ek göstergede Temmuz'da yapacağımız çalışmalar enflasyon karşısında nefes aldıracak. Memurlara gerçekleşen enflasyonun üzerinde sosyal koruma ilave zammı yapacağız. Kerim devlet adil devlettir. Kerim devlet koruyucu devlettir, cömert devlettir. Çalışanların alın terini koruyan devlettir. Temmuz'dan itibaren çalışan memurların değil, emekli olan kamu çalışanları 3600 ek gösterge ile koruduğumuz ilave haklar verdiğimiz gibi enflasyona karşı aynı oranlarda koruyucu sosyal düzenlemeyi onları da kapsayacak şekilde düzenleyeceğiz.

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Emekli işçilerimizi de koruyacağız. Çalışan işçilerimizi de korumak bizim görevimizdir. İşçi sendikaları, işveren sendikalarıyla görüştüm, çalışmalarımız sürüyor. Önümüzdeki hafta başında ya da ortasında bunu da kamuoyuyla paylaşacağım. Türk devleti söz verdi, onları enflasyona ezdirmeyecek.

Yıl sonuna kadar 50 bin yeni istihdam olacak, yüksek öğrenimli gençlerden oluşacak. Üretimi, istihdamı ve çalışanların emeğini koruyan sosyal politikaları uygulamakla görevliyiz. Asgari ücretle ilgili düzenleme, diğer düzenlemeler, demokratik toplumda emekçinin hukukunu korumak.

Kamuda sendikalaşma oranı çok yüksek. Özel sektörde ciddi bir sorun var. 15 milyon emekçi işçi olarak çalışıyor. Bunların 1.5 milyona yakını örgütlü, bunu değiştirmek mecburiyetindeyiz. Türkiye'nin işverenleri sendikalara karşı tavır almasınlar. Sosyal uzlaşma sağlamadan bu üretimi devam ettiremeyiz. Türkiye'nin sanayi üretiminde yaptığı başarı, performans, ihracat rakamlarını daha ileriye taşımak istiyorsak emekçilere saygı duyulması lazım. Saygı duyan işverenlerimiz var. Hepsine sesleniyorum, işçilerin karşısında durmayın.

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#Vedat Bilgin#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı#Memur

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