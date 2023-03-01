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Son dakika... Bakan Bilgin'den EYT açıklaması

Güncelleme Tarihi:

#EYT#Vedat Bilgin#Çalışma Bakanı
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2023 12:28

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile ilgili yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımız bir sorunla karşılaşılırsa e-devlet üzerinden müracaat edebilirler. Karşılaşmayacaklarını zannediyorum. Dolayısıyla panik yapmaya gerek yok. Bütçeye getireceği ek yük açışından bir sorun yok. Onların hepsi planlandı" dedi. Bilgin, ilk maaşların Nisan ayında ödeneceğini açıkladı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bilgin EYT’ye ilişkin, "Buruk bir sevinç, emekli olacaklarımıza hayırlı olsun. Meclis Genel Kurulu'nda yasalaşan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra müracaat edecekler. Herhangi bir endişeye gerek yok, panik yapmaya gerek yok. Kimse hak kaybına uğramayacak" dedi.

İLK MAAŞLAR NİSAN AYINDA

Bakan Bilgin, "İlk maaşlar Nisan'da mı olacak?" sorusu üzerine, "Tabii, yasal süreç öyle başlıyor. Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra ilk ayın başında maaşlar müracaatlara göre ödenecek. Panik yapmaya gerek yok. e- Devlet üzerinden müracaat edebilirler, bir sorunla karşılaşırlarsa e-Devlet üzerinden ki karşılaşmayacaklarını zannediyorum, o zaman bizzat giderek müracaat edebilirler. Mart ayı içerisinde bu olur" dedi.

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Bilgin, bütçeye getireceği ek yük ve deprem nedeniyle bir aksama olup olmayacağına ilişkin soru üzerine de "Yok, onların hepsi planlandı, orada bir sorun yok, öyle bir sorunumuz yok" ifadelerini kullandı.

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#EYT#Vedat Bilgin#Çalışma Bakanı

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