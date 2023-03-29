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Son dakika... Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

Güncelleme Tarihi:

#Emekli#Zam#Asgari Ücret
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2023 12:17

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ilişkin olarak gündemlerinde olmadığını, asgari ücretin 8500 liraya yükseltildiğini ve enflasyonun düşüş eğilimi gösterdiğini açıkladı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrette ara zam konusunda, “Düşüş eğilimi devam ederse asgari ücrette yeniden bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmaz” dedi.

Bakan Bilgin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplandırdı. Asgari ücrete ara zam beklentisi dile getirilerek yöneltilen soruya Bakan Bilgin, “Asgari ücret bildiğiniz gibi 8 bin 500 lira olarak açıklandı. Enflasyon düşüyor. Temmuz ayında bu düşüş eğilimi devam ederse asgari ücrette yeniden bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmaz ama temmuzda yeniden değerlendiririz” cevabını verdi.

“ARTIŞTAN 10 MİLYON İNSAN ETKİLENECEKTİR”

Bakan Bilgin, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmenizde emekli maaşlarına yönelik düzenleme konusu ele alındı mı?” sorusu üzerine, “Türkiye tarihinde geçmişe dönük bakıldığında ilk defa en düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya çıkarttık. Bu tarihimizde ilk defa yapılan ciddi bir düzenlemedir ve bu artıştan 10 milyon insan etkilenecektir” dedi.

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#Emekli#Zam#Asgari Ücret

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