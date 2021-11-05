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Son dakika... Bakan Bilgin'den asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması

#Asgari Ücret#3600 Ek Gösterge#Vedat Bilgin

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret ile ilgili yaptığı açıklamada, "Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyenin belirlenmesi düşüncesiyle hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı. Bakan Bilgin 3600 ek gösterge konusu ile ilgili olarak da bakanlık bünyesinde çalışmaların başladığını belirtirken, "Yakında sendikalarla birlikte ortak bir çalışma yürüteceğiz." dedi.

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den milyonlarca asgari ücretli çalışanı ilgilendiren önemli bir açıklamada geldi.

Bakan Bilgin, "Asgari ücret ile ilgili hepimizin yaptığı hesaplar var. Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyenin belirlenmesi düşüncesiyle hareket ediyoruz." dedi.

"Asgari ücret ile ilgili yaklaşık 2 bin 500 muhtelif sektörlerde çalışan işçi, işveren , yöneticiler, esnaf başka mesleklerden insanları kapsayan araştırma ile topumun beklentilerini belirleyen bir araştırma yapıyoruz." diyen Bilgin, "Bu bizim için bir kamuoyu beklentisini de gösterme şeklinde bir çalışma olacak. Hesaplarımızı yaparak işçilerimizi koruyacak Asgari Ücret meselesini gündemden çıkaracak bazı rahatlamalar sağlayacağını şimdiden söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

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'3600 EK GÖSTERGE İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI'

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3600 ek gösterge konusu ile ilgili de konuşan Bakan Bilgin, "3600 ek göstergesinin bakanlık bünyesinde çalışmaları başladı. Kapsamını ve maliyetini şu anda çalışıyoruz. Yakında sendikalarla birlikte ortak bir çalışma yürüteceğiz." açıklamasında bulundu.

Sözleşmeli kamu personelinin kadroya geçişiyle ilgili Bakan Bilgin, "İsteyen sözleşmelilerin kadro hakkına sahip olması konusunda çalışmamızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

BAKAN ELVAN 'GEREKLİ HASSASİYETİ GÖSTERECEĞİZ' DEMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da dün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en hassas olduğu hususlardan birisinin "vatandaşların enflasyona ezdirilmemesi" olduğunu belirterek, "İlgili bakanlıklarımızla güçlü bir iş birliği içinde çalışıyoruz, asgari ücret başta olmak üzere bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğiz." demişti.

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ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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