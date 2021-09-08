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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 08.09.2021 - 14:38 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Bilgin: Türkiye ekonomisi yüzde 10 büyüyecektir

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Son dakika... Bakan Bilgin: Türkiye ekonomisi yüzde 10 büyüyecektir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Tahminimce bu yılın sonunda Türkiye ekonomisi yüzde 10 büyüyecektir" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Karayolları Genel Müdürlüğü iş yerlerinde çalışan 19 bin 500'ün üzerindeki işçiyi ilgilendiren 19'uncu Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi imza törenine katıldı.

19 bin 500 kara yolu işçisinin toplu iş sözleşmesi imzalandı
19 bin 500 kara yolu işçisinin toplu iş sözleşmesi imzalandı

"TÜRKİYE EKONOMİSİ YÜZDE 10 BÜYÜYECEKTİR"

Bakan Bilgin, bulunduğu coğrafyada Türkiye'nin bütün sorunlara cevap verebilecek, ayakta duran tek ülke olduğuna dikkat çekti.

Türkiye'nin sadece ayakta duran değil başkalarına da yardım eden bir ülke oldığunu ifade eden Bilgin, "Hangi şartlar altında? Saldırı altında. Sorunları çözdükçe güçlenen bir Türkiye var. Emekçileriyle buluşarak, onların taleplerini karşılayarak, ilerleyen bir Türkiye var. Geçtiğimiz günlerde ekonomik büyüme açıklandı. Türkiye birinci çeyrekte yüzde 7,2 büyümüştü. Şimdi yüzde 21,7 büyümüş. Buradan tahmini söyleyeyim; bu sene sonu itibarıyla Türkiye yüzde 10 civarında büyüyecektir. Bu Türkiye'nin gücüdür. Bu Türkiye devletinin, çalışanlarının, emekçilerinin gücüdür. Bunu birlikte başarıyoruz" dedi.

Türkiye ikinci çeyrekte yüzde 21.7 büyüdü
Türkiye ikinci çeyrekte yüzde 21.7 büyüdü
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