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Son dakika... Bakan Bilgin TİSK yöneticileriyle görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Vedat Bilgin#TİSK#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Son dakika... Bakan Bilgin TİSK yöneticileriyle görüştü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2022 17:11

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le bir araya geldi. Görüşmede EYT, asgari ücret ve çalışma hayatındaki güncel konular ele alındı.

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Milyonlarca kişiyi ilgilendiren konuları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu yetkilileriyle görüştü.

Görüşme kapsamında Emeklilikte Yaşa Takılanlar, asgari ücret ve çalışma hayatına ilişkin konular ele alındı.

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TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol, TİSK’in bu konulara ilişkin görüş, öneri ve beklentilerini aktardı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Sayın Vedat Bilgin ise çalışma hayatındaki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

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#Vedat Bilgin#TİSK#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı

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