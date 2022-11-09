Son dakika... Bakan Bilgin TİSK yöneticileriyle görüştü

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Milyonlarca kişiyi ilgilendiren konuları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu yetkilileriyle görüştü.

Görüşme kapsamında Emeklilikte Yaşa Takılanlar, asgari ücret ve çalışma hayatına ilişkin konular ele alındı.

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol, TİSK’in bu konulara ilişkin görüş, öneri ve beklentilerini aktardı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Sayın Vedat Bilgin ise çalışma hayatındaki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.