Son dakika... Bakan Bilgin EYT çalışmasının yol haritasını açıkladı

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Emeklilikte Yaşa Takılanlar'la ilgili çalışmalar hızla devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'yle ilgili olarak çalışma grubu oluşturulduğunu söyledi.

A Haber'e konuşan Bakan Bilgin şu ifadeleri kullandı:

Bakanlık bünyesinde bir çalışma grubu oluşturduk. Bu çalışma grubu bu formül üzerinde çalışıyor. En uygun formülü uygulamaya sokma niyetindeyiz.

Bir sayı ve içerik veremem ama çok sayıda formül var. Alternatifler var. Bu alternatifler üzerinden çalışmalarımızı yapacağız. İşin bir mali boyutu var. Onların da bu formüller üzerinde hesaplamalar yapmasını bekleyeceğiz. O formüllerin her birinin ayrı maliyet hesabı yapıldığında Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Kararı Cumhurbaşkanımız verecek.

"Çalışmayı tamamlayıp sendikaların da taleplerini alacağız" diyen Bakan Bilgin, "Yıl sonuna kadar Meclis'e sunamazsak, en geç Ocak ayında bu düzenlemeyi Meclis'e sunacağız" ifadelerini kullandı.