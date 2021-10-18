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Son dakika... Bakan Bilgin duyurdu... Binlerce öğrenciye eğitim öğretim desteği

#Destek#Destek Ödemeleri#Son Dakika
Son dakika... Bakan Bilgin duyurdu... Binlerce öğrenciye eğitim öğretim desteği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, öğrencilere yapılacak eğitim ve öğretim yardımlarıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bakan Bilgin "Bu kapsamda, ilköğretim için 2.697 TL, ortaöğretim için 4.045 TL, yükseköğretim için 5.394 TL olmak üzere toplam 19.501 öğrencimize 73.6 milyon TL eğitim- öğretim yardımı yapacağız. Sevgili öğrencilerimize derslerinde başarılar dilerim. Allah zihin açıklığı versin" ifadelerini kullandı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Twitter'dan eğitim ve öğretim yardımlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Bilgin, "Aziz hatıraları milletimizin sinesinde yer alan şehitlerimizin çocuklarının ve harp/vazife malullerimizin hem kendileri hem de çocukları için 2021-2022 eğitim öğretim yardımı ödemelerini 22 Ekim 2021 Cuma günü gerçekleştireceğiz" dedi. 

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TOPLAM 73.6 MİLYON TL YARDIM

Bakan Bilgin öğrencilere yapılacak yardımla ilgili, "İlköğretim için 2.697 TL, ortaöğretim için 4.045 TL, yükseköğretim için 5.394 TL olmak üzere toplam 19.501 öğrencimize 73.6 Milyon TL eğitim- öğretim yardımı yapacağız. Sevgili öğrencilerimize derslerinde başarılar dilerim. Allah zihin açıklığı versin" açıklamasında bulundu. 

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