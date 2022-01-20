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Son dakika... Bakan Bilgin açıkladı! 3600 ek göstergede takvim netleşti

#3600#Ek Gösterge#Vedat Bilgin
Son dakika... Bakan Bilgin açıkladı 3600 ek göstergede takvim netleşti
Erdinç Çelikkan

Çok sayıda kişiyi etkileyecek olan 3600 ek göstergeye ilişkin olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamada bulundu. Bakan Bilgin "Mayıs ayında 3600 ek gösterge Meclis’e gelebilir. Kurumlar arası teknik çalışmalar devam ediyor. Tahmin ediyorum şubat ayında bir açıklama yapılır" DEDİ.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, binlerce kişinin merakla beklediği 3600 ek gösterge konusunda yapılan teknik görüşmelerde sona yaklaşıldığını açıkladı. Teklifin mayıs ayında TBMM’ye sunulacağını kaydeden Bilgin, 3600 ek göstergede adalet duygusunun zedelenmeyeceğini belirterek, “Şubatta açıklama yapabiliriz” dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ardından çalışma hayatını yakından ilgilendiren başlıklarla ilgili soruları yanıtlayan Bakan Bilgin, son dönemde 3600 ek gösterge meselesine yoğunlaştıklarını kaydetti. Bu konuda kurumlar arasında görüş alışverişinde bulunduklarını dile getiren Bakan Bilgin, “Mayıs ayında 3600 ek gösterge Meclis’e gelebilir. Kurumlar arası teknik çalışmalar devam ediyor. Tahmin ediyorum şubat ayında bir açıklama yapılır” diyerek şunları söyledi:

ADALET DUYGUSUNU ZEDELEMEYECEK

“Dört meslek grubuyla birlikte başka grupları içine alan statüler var. Avukatlar var, hukukçular var, il müdürü var mesela. Ona bağlı birisi mesela sağlık şube müdürü. Bu statüleri yeniden adil şekilde çalışıyoruz. Ama o düzenlemeyi yapacağız. 3600’de dediğim gibi biz adalet duygusunu zedelemeyen bir düzenleme yapmak istiyoruz. İl müdürü 3600, ona bağlı memur 3600 olmaz. Daha kapsamlı, adalet duygusunu zedelemeyen, statüler arası farklılaşmayı koruyan, onların dışında başka rakamlar ek göstergeler koyabiliriz. Biz alternatif şeyler yapıyoruz. En adil, en uygun düzenlemeyi yapıyoruz. Çok alternatif var ama bunu teke indirmeye çalışıyoruz.”

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ENFLASYON FARKI VAR

Ek zam bekleyen kamu işçileriyle ilgili de kısa bir açıklama yapan Bilgin, “Biz enflasyon farkını orada da memurlarımızda olduğu gibi işçilerimize taahhüt ettik” dedi.

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#3600#Ek Gösterge#Vedat Bilgin

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