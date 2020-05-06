Son dakika: Bakan Berat Albayrak: Türkiye’nin rezervleri fazlası ile yeter seviyede

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uluslararası yatırımcılarla telekonferans aracılığıyla bir araya geldi. Bir sunum yapan Bakan Albayrak soruları da yanıtladı.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından notlar;

* Enflasyon konusunda bu yıl baskı beklemiyorum. Yılın son çeyreğinde toparlanma bekliyorum. Ek teşvik paketlerine tabii ki ihtiyaç duyulabilir. Bankalar ve özel sektör borçlarının tamamına yakınını çok rahat çevirebiliyor.

* TCMB’nin brüt ya da net rezerv hedefi yok. Türkiye’nin rezervleri fazlası ile yeter seviyede. Swap görüşmeleri devam ediyor birden fazla anlaşma olabilir.

* (Sermaye kontrolü sorusu) Defalarca yanıt verdim sermaye kontrolü olmayacak.

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