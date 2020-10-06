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Ekonomi
Haber Giriş: 06.10.2020 - 16:54 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Albayrak'tan Yasin Börü paylaşımı

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Son dakika... Bakan Albayrak'tan Yasin Börü paylaşımı
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, PKK'lı teröristler tarafından Diyarbakır'da katledilen Yasin Börü'nün anısına sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, "Değil 6, 66 yıl geçse de unutmayacağız! 6-8 Ekim olayları esnasında, evinden kurban eti dağıtmak için çıktığı sırada, bölücü terör örgütü mensupları ve sempatizanları tarafından şehit edilen Yasin Börü kardeşimi rahmetle yad ediyorum" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, PKK'lı teröristler tarafından Diyarbakır'da katledilen Yasin Börü'nün anısına sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, "Değil 6, 66 yıl geçse de unutmayacağız! 6-8 Ekim olayları esnasında, evinden kurban eti dağıtmak için çıktığı sırada, bölücü terör örgütü mensupları ve sempatizanları tarafından şehit edilen Yasin Börü kardeşimi rahmetle yad ediyorum" açıklamasında bulundu.

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