Son dakika... Bakan Albayrak'tan ücretli öğretmenlere müjde

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından notlar;

* Bizleri izleyen çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler bütün dünya Kovid19 salgını ile mücadele ediyor. Sadece salgınla değil, salgının neden olduğu ekonomik sosyal sorunlarla da mücadele ediyor. Tüm dünya tarihte belki de ilk defa ortak bir düşmana karşı aynı endişeyi aynı sorunları yaşıyor.

* Bu hastalıktan en az hasarla kurtulmak için büyük bir çaba harcıyoruz. Şunu söylemek isterim ki, vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyin üstünde. İlk günden itibaren Sağlık Bakanımızla bire bir irtibat kurarak gerekli tüm destekleri an be an verdik.

* Ortaya konulan yakın takip ile virüsün girişini geciktirdik. Ülkemizin inşallah bu salgından kurtaracağımıza olan inancımız tamdır. Biz devlet olarak gereken tüm destekleri sizlerin emrine sunmaya devam edeceğiz.

* Bir kez daha Türk milletinin ne kadar yüce gönüllü olduğunu ortaya koyan bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Tarihi dayanışmaya destek sunma çabasında birçok farklı STK'lar altında yardım kampanyası başlattı.

* Nihayetinde Cumhurbaşkanımız dün milletimizin dayanışma iradesine en büyük desteği vermek için "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını başlattı.

* Dünya ölüme terk edilen yaşlıları, yağma endişesine dair güvenlik endişelerini konuşurken Türk milleti olarak biz bir kez daha hayırda yarışmayı tercih ettik. Biz Allah'ın izniyle bu salgından, bu badireden çok daha güçlenerek çıkacağız. O güne kadar tek bir gayemiz var, salgınla da neden olduğu ekonomik tahribatla da sonuna kadar mücadele edeceğiz.

* Hastalarımız var, kayıplarımız var, her akşam salgınla ilgili paylaşılan vaka ve ölüm verileri asla bir sayıdan ibaret olamaz. Her biri bir eş, bir anne, bir baba, bir kardeş. Her bir kaybımızın acısını yüreğimizde hissediyoruz.

* Bu salgın hepimizi, sevdiklerimizi, yakınlarımızı tehdit ediyor. Böyle bir tehdide karşı bütün önyargılardan, bütün fikri duygulardan sıyrılarak mücadele edebiliriz. Milletimizin sağlığını korumak için gerekli tüm tedbirleri alacağız. Hiçbir vatandaşımızın işi kaybetmemesi için canla başla çalışacağız. Azami sağlık hassasiyeti önceliğiyle üretimimizi sürdüreceğiz. İşini gelirini kaybeden vatandaşların sorunlarını ivedilikle çözmek için var gücümüzle çalışacağız.

* Bu salgın ekonomide tarihi kur saldırılarının yanında, aynı anda enflasyon ve faizlerle mücadeleyle geçen bir dönemin hemen ardından geldi. Sağlam finans sektörümüz, kapsayıcı sosyal güvenlik sistemimiz ve güçlü sağlık altyapımızla dünyadaki pek çok ülkeden daha iyi durumdayız.

* Salgın tehdidi ortadan kalktığı anda küresel ekonomide yepyeni bir dönemin başlayacağını çok iyi biliyoruz. O güne kadar işsizlikle mücadele edeceğiz, vatandaşlarımızı fert fert güvenli tutacağız, sanayimizi canlı tutacağız.

* Ekonomik İstikrar Yol Kalkanı çerçevesinde öncelikle gerekli adımlarımızı hızlıca attık. İlk günden itibaren sürecin dinamik bir süreç olduğunu ve gerekli tüm adımların atılacağını iade ettik. Şu anda tüm ekiplerimizle vatandaşımızdan, esnafımızdan iş insanlarımızdan gelen taleplere yoğunlaşmış durumdayız. Adımlarımızı süreçten en çok etkilenen vatandaşlarımızdan ve özellikle esnafımızdan başlayarak tüm sektörleri, meslek gruplarını içine alacak bir şekilde planladık. Yol haritamızda önceliğimiz vatandaşlarımızın gelirlerini korunması ve kayıplarının telafi edilmesi oldu. Genel olarak bugüne kadar yaptıklarımızı bir kez daha özetlemek istiyorum.

* Süreçte ilk olarak dar gelirli vatandaşlarımızın durumu için adımlar attık. Vatandaşlarımızın gelirini artırmak için özellikle en düşük emekli maaşını 1000 liradan 1500 liraya çıkardık. Dar gelirli 2 milyondan fazla aileye 1000 liralık nakdi yardım kararı aldık. Ve Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu kapsamda özellikle nakdi yardım miktarını artırmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamı daha da genişletmek için.

* Buna müteakip geliri 5 bin liranın altında olan tüm vatandaşlarımıza yine nakdi ihtiyaçlarını karşılamak için, kiradır, harcamadır, faturadır, markettir temel ihtiyaçlar noktasında tüm bunları karşılamak için uygun ödemeyle ihtiyaç desteği paketini devreye aldık.

Bu sürecin en fazla etkilediği kesimlerin başında esnaflar geliyor. Esnafımız ve esnafımızın yanında çalışan vatandaşlarımız oldu.

* Mahallemizdeki, semtimizdeki küçük esnafımız endişe etmesin. Hükümetimiz, devletimiz onların yanında. Esnafımız için öncelikli 1.9 milyonu aşan sayıdaki tüm esnafımızı mücbir sebep kapsamına aldık. Masraflarının en önemli girdisi olan vergi ve SGK ödemelerinin tamamını erteledik. Kovid-19 sebebiyle kapanan veya faaliyetleri yavaşlayan firmalarımızda çalışan vatandaşlarımızın maaşlarını karşılıyoruz.

* Şunu vurgulamak istiyorum. Kısmi çalışma ödeneği kapsamında tüm firmalarımız buraya başvurabilir. Ancak firmalarımız lütfen işçi çıkarmak ya da çalışanlarını ücretsiz izne çıkarmak yerine kısa çalışma ödeneğine başvursunlar. Böylece vatandaşlarımızın maaş almaya devam etmesini sağlayalım. Vergiler, kamu ödemeleri, banka ödemeleri ve çalışan maaşları konularının tamamında bu rahatlığı sağladıktan sonra esnafımızın nakit ihtiyacı için de Halkbank aracılığıyla 25 bin liralık Hazine destekli teminat açığı olan eksiği olan Hazine destekli bu noktada oldukça düşük maliyetli finansmanı devreye aldık. Şunun altını çok net vurgulamak istiyorum. Esnafımızdan bu kapsamda sadece TC kimlik numaraları ve oda kayıtları dışında hiçbir belge istemiyoruz. Ve tek imza ile tüm bu başvurularını yapabilirler. Bunun yanında KOBİ’lerimiz yine bu süreçten etkilendiler.

* KOBİ’lerimizin de yine maliyetlerini düşürmek için süreçten etkilenen sektörler noktasında mücbir sebep kapsamına aldık. Buna müteakiben asgari ücret desteğine devam ediyoruz. Nakdi ihtiyaçları için kamu bankalarımız aracılığıyla yine Hazine destekli, KGF garantili işe devam desteğini devreye aldık. 25 milyar lira Hazine kefaletiyle yaklaşık 450 milyar liraya ulaşabilecek likidite gücüyle tüm KOBİ’lerimizin destekçisi olacak bu paket devrede. Esnafımız gibi KOBİ’lerimizin de geri ödemelerini erteledik.

* Alacak sigortasının kapsamını genişleterek devrim niteliğinde tüm KOBİ’lerimizin bu süreçte ticaretteki alacaklarını garanti altına aldık. KOBİ’lerimizden de çalışanlarının maaşlarının büyük kısmını yine devletimizin karşılaması için kısa çalışma ödeneğine başvurmalarını haseten rica ediyorum.

* Hem sanayicimizin hem KOBİ’lerimizin durumlarını, taleplerini titizlikle takip ediyoruz. Türkiye olarak tarihin her alanında dayanışmayla kenetlenerek nice zaferlere imza attık. Allah’ın izniyle bu badirenin de üstesinden geleceğiz.İstismar ve provakasyon her dönem olduğu gibi bu dönemde de oluyor. Şahit oluyoruz. Milletimiz böyle zor zamanlarda işte bu kötü niyetli girişimleri boşa çıkaracak elhamdülillah hem ferasete hem de basirete sahip. Gün siyaset üstü bir gün, gün ülke olarak birlik günü. Evet devletimizin Hazinesi de imkanları da, sağlık ve sosyal güvenlik altyapısı da fazlasıyla güçlüdür, yeterlidir. Her ülke hem salgınla hem de ekonomik etkileriyle kendi yapısına uygun stratejilerle mücadele ediyor. Biz de tüm planlarımız B planı, C planı tüm bunları sürece göre kurguluyoruz adımlarımızı atıyoruz ve atmaya devam ediyoruz.

* Gerek işsizlik fonumuzun sağlam bilançosu, gerek ekonomi yönetimindeki kurumlarımızın ellerindeki araçlar sürecin uzaması durumuna karşı da güçlü duruşumuzun sürmesi için önemli bir destek sağlayacaktır. Devlet-Millet dayanışmasıyla ekonomideki tüm imkanlarımızla sosyal yardımlaşma kampanyamızla ve vatandaşımızın en az iş ya da gelir kaybıyla bugünleri de Allah’ın izniyle geride bırakacağız. Tüm bu süreçte başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere bu mücadelede fedakarca görev yapan tüm arkadaşlarımıza şahsım ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ailesi adına şükranlarımızı sunuyorum. Allah’ın izniyle birlikte başaracağız