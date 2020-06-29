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Son dakika... Bakan Albayrak'tan Vakıf Bank'a tebrik
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Vakıf Bank çok istikrarlı bir büyüme sergiliyor. Hayalleri, hedefleri olan büyük Türkiye'nin değişim ve dönüşümüne ortaklık ediyor. Tebrik ederim" açıklamasında bulundu.
Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:
.@VakifBank çok istikrarlı bir büyüme sergiliyor. Hayalleri, hedefleri olan büyük Türkiye'nin değişim ve dönüşümüne ortaklık ediyor. Tebrik ederim.👏#DaimaSeninle https://t.co/65Pbuxhxlw— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 29, 2020
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