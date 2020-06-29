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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 29.06.2020 - 15:37,Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Albayrak'tan Vakıf Bank'a tebrik

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Son dakika... Bakan Albayrak'tan Vakıf Bank'a tebrik
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Vakıf Bank çok istikrarlı bir büyüme sergiliyor. Hayalleri, hedefleri olan büyük Türkiye'nin değişim ve dönüşümüne ortaklık ediyor. Tebrik ederim" açıklamasında bulundu.

Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:

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