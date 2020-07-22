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Ekonomi
Haber Giriş: 22.07.2020 - 11:20,Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Albayrak'tan staj seferberliği açıklaması

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Son dakika... Bakan Albayrak'tan staj seferberliği açıklaması
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kamu ve gönüllü özel sektör kurum, kuruluşlarımızın iş birliği ile #stajseferberligi programımız tam gençlerimize göre‼️ Detaylar: http://yetenekkapisi.org #yetenekheryerde" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan staj seferberliğiyle ilgili açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, "Kamu ve gönüllü özel sektör kurum, kuruluşlarımızın iş birliği ile #stajseferberligi programımız tam gençlerimize göre‼️ Detaylar: //yetenekkapisi.org #yetenekheryerde" dedi. 

 

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