Son dakika... Bakan Albayrak'tan staj seferberliği açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan staj seferberliğiyle ilgili açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, "Kamu ve gönüllü özel sektör kurum, kuruluşlarımızın iş birliği ile #stajseferberligi programımız tam gençlerimize göre‼️ Detaylar: //yetenekkapisi.org #yetenekheryerde" dedi.