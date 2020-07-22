Son dakika... Bakan Albayrak'tan staj seferberliği açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kamu ve gönüllü özel sektör kurum, kuruluşlarımızın iş birliği ile #stajseferberligi programımız tam gençlerimize göre‼️ Detaylar: http://yetenekkapisi.org #yetenekheryerde" açıklamasında bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan staj seferberliğiyle ilgili açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, "Kamu ve gönüllü özel sektör kurum, kuruluşlarımızın iş birliği ile #stajseferberligi programımız tam gençlerimize göre‼️ Detaylar: //yetenekkapisi.org #yetenekheryerde" dedi.
📢Kamu ve gönüllü özel sektör kurum, kuruluşlarımızın iş birliği ile #stajseferberligi programımız tam gençlerimize göre‼️— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 22, 2020
Detaylar👇https://t.co/L5Zq56Sp9q#yetenekheryerde https://t.co/Sz6beoWY0o
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