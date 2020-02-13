MENÃœ
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerEkonomi HaberleriBakan Albayrak: AttÄ±ÄŸÄ±mÄ±z adÄ±mlar meyvelerini veriyor, büyüme trendi baÅŸladÄ±...
GeriEkonomi Bakan Albayrak: AttÄ±ÄŸÄ±mÄ±z adÄ±mlar meyvelerini veriyor, büyüme trendi baÅŸladÄ±...
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
SÄ±radaki Haber

Ekonomi
Haber GiriÅŸ: 13.02.2020 - 14:26,Son GÃ¼ncelleme:/

Bakan Albayrak: AttÄ±ÄŸÄ±mÄ±z adÄ±mlar meyvelerini veriyor, büyüme trendi baÅŸladÄ±...

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Bakan Albayrak: AttÄ±ÄŸÄ±mÄ±z adÄ±mlar meyvelerini veriyor, büyüme trendi baÅŸladÄ±...

Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak, "AralÄ±k ayÄ± sanayi Ã¼retimindeki yÄ±llÄ±k %8,6â€™lÄ±k artÄ±ÅŸ bu bÃ¼yÃ¼me trendinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steriyor. Reel sektÃ¶rÃ¼mÃ¼zÃ¼ desteklemeye ve ekonomiye gÃ¼veni artÄ±rmaya devam edeceÄŸiz" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak Twitter'dan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Katma deÄŸerli Ã¼retime, ihracata ve istihdama dayalÄ± bÃ¼yÃ¼me iÃ§in attÄ±ÄŸÄ±mÄ±z adÄ±mlar meyvelerini veriyor. AralÄ±k ayÄ± sanayi Ã¼retimindeki yÄ±llÄ±k %8,6â€™lÄ±k artÄ±ÅŸ bu bÃ¼yÃ¼me trendinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steriyor. Reel sektÃ¶rÃ¼mÃ¼zÃ¼ desteklemeye ve ekonomiye gÃ¼veni artÄ±rmaya devam edeceÄŸiz" dedi.Â

Bakan Albayrak: AttÄ±ÄŸÄ±mÄ±z adÄ±mlar meyvelerini veriyor, bÃ¼yÃ¼me trendi baÅŸladÄ±...

 

Â SON 24 SAATTE YAÅžANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (13.02.2020)
daha fazla video iÃ§in

Â 

False
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Haber YorumlarÄ±nÄ± GÃ¶ster
Haber YorumlarÄ±nÄ± Gizle