Bakan Albayrak: AttÄ±ÄŸÄ±mÄ±z adÄ±mlar meyvelerini veriyor, bÃ¼yÃ¼me trendi baÅŸladÄ±...

Bakan Albayrak: AttÄ±ÄŸÄ±mÄ±z adÄ±mlar meyvelerini veriyor, büyüme trendi baÅŸladÄ±...
Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak, "AralÄ±k ayÄ± sanayi Ã¼retimindeki yÄ±llÄ±k %8,6â€™lÄ±k artÄ±ÅŸ bu bÃ¼yÃ¼me trendinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steriyor. Reel sektÃ¶rÃ¼mÃ¼zÃ¼ desteklemeye ve ekonomiye gÃ¼veni artÄ±rmaya devam edeceÄŸiz" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.
Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak Twitter'dan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Katma deÄŸerli Ã¼retime, ihracata ve istihdama dayalÄ± bÃ¼yÃ¼me iÃ§in attÄ±ÄŸÄ±mÄ±z adÄ±mlar meyvelerini veriyor. AralÄ±k ayÄ± sanayi Ã¼retimindeki yÄ±llÄ±k %8,6â€™lÄ±k artÄ±ÅŸ bu bÃ¼yÃ¼me trendinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steriyor. Reel sektÃ¶rÃ¼mÃ¼zÃ¼ desteklemeye ve ekonomiye gÃ¼veni artÄ±rmaya devam edeceÄŸiz" dedi.Â
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