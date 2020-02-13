Bakan Albayrak: AttÄ±ÄŸÄ±mÄ±z adÄ±mlar meyvelerini veriyor, bÃ¼yÃ¼me trendi baÅŸladÄ±...

Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak Twitter'dan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Katma deÄŸerli Ã¼retime, ihracata ve istihdama dayalÄ± bÃ¼yÃ¼me iÃ§in attÄ±ÄŸÄ±mÄ±z adÄ±mlar meyvelerini veriyor. AralÄ±k ayÄ± sanayi Ã¼retimindeki yÄ±llÄ±k %8,6â€™lÄ±k artÄ±ÅŸ bu bÃ¼yÃ¼me trendinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steriyor. Reel sektÃ¶rÃ¼mÃ¼zÃ¼ desteklemeye ve ekonomiye gÃ¼veni artÄ±rmaya devam edeceÄŸiz" dedi.Â

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