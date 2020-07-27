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HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Bakan Albayrak rakamları paylaştı: Yüzde 20.2, yüzde 9.6 ve yüzde 11.6
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Hürriyet
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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 27.07.2020 - 10:01,Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Albayrak rakamları paylaştı: Yüzde 20.2, yüzde 9.6 ve yüzde 11.6

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Son dakika... Bakan Albayrak rakamları paylaştı: Yüzde 20.2, yüzde 9.6 ve yüzde 11.6
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Yeni bir dönem, yeni bir hafta, yeni bir başlangıç… 23 yıl sonra Borsa İstanbul’da endekslerden iki sıfır atıyoruz, sadeleşiyoruz. Tüm yatırımcılarımıza hayırlı olsun" dedi. Verileri de değerlendiren Bakan Albayrak "Ekonomimiz adım adım yeniden yükseliyor. Güven endekslerinin Temmuz'da aylık bazda; hizmet sektöründe %20,2, perakende ticarette %9,6 ve inşaat sektöründe %11,6 yükselmesi sevindirici. Türkiye ekonomisi üzerine yapılan kötümser tahminler inşaallah yine boş çıkacak." açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Borsa İstanbul'dan iki sıfırın atılmasına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Albayrak "Yeni bir dönem, yeni bir hafta, yeni bir başlangıç… 23 yıl sonra Borsa İstanbul’da endekslerden iki sıfır atıyoruz, sadeleşiyoruz. Tüm yatırımcılarımıza hayırlı olsun" dedi.

Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:

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