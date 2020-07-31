Son dakika... Bakan Albayrak'tan Kurban Bayramı mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bizim için bayram BEREKET demektir. Yardımlaşmanın, dayanışmanın, kardeşliğin, hoşgörü ve saygının bayramı olan Kurban Bayramımız mübarek olsun. #KurbanBayramı" açıklamasında bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan Kurban Bayramı paylaşımı yaptı. Bakan Albayrak, "Bizim için bayram BEREKET demektir. Yardımlaşmanın, dayanışmanın, kardeşliğin, hoşgörü ve saygının bayramı olan Kurban Bayramımız mübarek olsun. #KurbanBayramı" dedi.
Bizim için bayram BEREKET demektir. Yardımlaşmanın, dayanışmanın, kardeşliğin, hoşgörü ve saygının bayramı olan Kurban Bayramımız mübarek olsun.#KurbanBayramı pic.twitter.com/Eqg1fSbqrv— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 31, 2020
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