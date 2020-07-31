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GeriEkonomi Son dakika... Bakan Albayrak'tan Kurban Bayramı mesajı
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Ekonomi
Haber Giriş: 31.07.2020 - 12:43,Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Albayrak'tan Kurban Bayramı mesajı

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Son dakika... Bakan Albayrak'tan Kurban Bayramı mesajı
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bizim için bayram BEREKET demektir. Yardımlaşmanın, dayanışmanın, kardeşliğin, hoşgörü ve saygının bayramı olan Kurban Bayramımız mübarek olsun. #KurbanBayramı" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan Kurban Bayramı paylaşımı yaptı. Bakan Albayrak,  "Bizim için bayram BEREKET demektir. Yardımlaşmanın, dayanışmanın, kardeşliğin, hoşgörü ve saygının bayramı olan Kurban Bayramımız mübarek olsun. #KurbanBayramı" dedi. 

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