Son dakika... Bakan Albayrak'tan Kıbrıs Barış Harekatı mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından videolu bir mesaj paylaştı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
Bakan Albayrak şu ifadeleri kullandı;
"Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Kıbrıslı kardeşlerimizin geçmişte olduğu gibi bugün de yanındayız."
Tarih: #20Temmuz1974— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 20, 2020
Yer: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti #KıbrısBarışHarekatı'nın 46. yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum.
Kıbrıslı kardeşlerimizin geçmişte olduğu gibi BUGÜN de yanındayız. pic.twitter.com/Tz6Fh414z0
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