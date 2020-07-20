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Ekonomi
Haber Giriş: 20.07.2020 - 16:21,Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Albayrak'tan Kıbrıs Barış Harekatı mesajı

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Son dakika... Bakan Albayrak'tan Kıbrıs Barış Harekatı mesajı
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından videolu bir mesaj paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Bakan Albayrak şu ifadeleri kullandı; 

"Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Kıbrıslı kardeşlerimizin geçmişte olduğu gibi bugün de yanındayız."

 

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