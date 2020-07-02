Son dakika... Bakan Albayrak'tan ihracat rakamlarıyla ilgili dikkat çeken açıklama
Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İhracatımız Haziranda aylık bazda %35,13, yıllık bazda ise %15,77 arttı. Mayısta %74,5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı %82,6’ya çıktı. Bu oran altın hariç %92,8 oldu. Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek ve ihracat artışıyla cari dengeyi kalıcı kılmaktır" açıklamasında bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ihracat rakamlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Albayrak Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İhracatımız Haziranda aylık bazda %35,13, yıllık bazda ise %15,77 arttı. Mayısta %74,5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı %82,6’ya çıktı. Bu oran altın hariç %92,8 oldu. Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek ve ihracat artışıyla cari dengeyi kalıcı kılmaktır" dedi.
İhracatımız Haziranda aylık bazda %35,13, yıllık bazda ise %15,77 arttı. Mayısta %74,5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı %82,6’ya çıktı. Bu oran altın hariç %92,8 oldu. Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek ve ihracat artışıyla cari dengeyi kalıcı kılmaktır. https://t.co/tRh55ETHFm— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 2, 2020
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