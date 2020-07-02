Son dakika... Bakan Albayrak'tan ihracat rakamlarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ihracat rakamlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Albayrak Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İhracatımız Haziranda aylık bazda %35,13, yıllık bazda ise %15,77 arttı. Mayısta %74,5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı %82,6’ya çıktı. Bu oran altın hariç %92,8 oldu. Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek ve ihracat artışıyla cari dengeyi kalıcı kılmaktır" dedi.

İhracatımız Haziranda aylık bazda %35,13, yıllık bazda ise %15,77 arttı. Mayısta %74,5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı %82,6’ya çıktı. Bu oran altın hariç %92,8 oldu. Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek ve ihracat artışıyla cari dengeyi kalıcı kılmaktır. https://t.co/tRh55ETHFm — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 2, 2020