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HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Bakan Albayrak'tan ihracat rakamlarıyla ilgili dikkat çeken açıklama
GeriEkonomi Son dakika... Bakan Albayrak'tan ihracat rakamlarıyla ilgili dikkat çeken açıklama
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Ekonomi
Haber Giriş: 02.07.2020 - 16:44,Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Albayrak'tan ihracat rakamlarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

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Son dakika... Bakan Albayrak'tan ihracat rakamlarıyla ilgili dikkat çeken açıklama
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Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İhracatımız Haziranda aylık bazda %35,13, yıllık bazda ise %15,77 arttı. Mayısta %74,5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı %82,6’ya çıktı. Bu oran altın hariç %92,8 oldu. Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek ve ihracat artışıyla cari dengeyi kalıcı kılmaktır" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ihracat rakamlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Albayrak Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İhracatımız Haziranda aylık bazda %35,13, yıllık bazda ise %15,77 arttı. Mayısta %74,5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı %82,6’ya çıktı. Bu oran altın hariç %92,8 oldu. Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek ve ihracat artışıyla cari dengeyi kalıcı kılmaktır" dedi. 

 

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