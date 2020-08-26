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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 26.08.2020 - 15:52 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Albayrak'tan gençlere üniversite mesajı

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Son dakika... Bakan Albayrak'tan gençlere üniversite mesajı
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Üniversite hayatına hoş geldiniz gençler. Dünyaya, üreten Türkiye'nin devrimci ruhunu ilimle, irfanla hep birlikte göstermeye ne dersiniz? Bu yıl başarılı olamayan arkadaşlarımız da üzülmesin mücadeleye, yeniden denemeye DEVAM! Sizleri de o sıralarda görmek istiyoruz" dedi.

Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:


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