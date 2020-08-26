Hurriyet.com.tr
Son Güncelleme:
Son dakika... Bakan Albayrak'tan gençlere üniversite mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Üniversite hayatına hoş geldiniz gençler. Dünyaya, üreten Türkiye'nin devrimci ruhunu ilimle, irfanla hep birlikte göstermeye ne dersiniz? Bu yıl başarılı olamayan arkadaşlarımız da üzülmesin mücadeleye, yeniden denemeye DEVAM! Sizleri de o sıralarda görmek istiyoruz" dedi.
Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:
Üniversite hayatına hoş geldiniz gençler😎— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 26, 2020
Dünyaya, üreten Türkiye'nin devrimci ruhunu ilimle, irfanla hep birlikte göstermeye ne dersiniz?
Bu yıl başarılı olamayan arkadaşlarımız da üzülmesin mücadeleye, yeniden denemeye DEVAM!
Sizleri de o sıralarda görmek istiyoruz👌#yks2020
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle