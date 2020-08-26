Son dakika... Bakan Albayrak'tan gençlere üniversite mesajı

Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:







Üniversite hayatına hoş geldiniz gençler😎

Dünyaya, üreten Türkiye'nin devrimci ruhunu ilimle, irfanla hep birlikte göstermeye ne dersiniz?

Bu yıl başarılı olamayan arkadaşlarımız da üzülmesin mücadeleye, yeniden denemeye DEVAM!

Sizleri de o sıralarda görmek istiyoruz👌#yks2020