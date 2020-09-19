Son dakika... Bakan Albayrak'tan Gaziler Günü mesajı

Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:

Belgrad'da, Preveze'de, Kut-ül Amare'de, Çanakkale'de, İstiklal Savaşı'nda, 15 Temmuz'da ve terör operasyonlarında, Türk Milleti uğruna mücadele eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ahirete irtihal edenleri rahmet, gazilerimizi de saygı ve minnetle yad ediyorum.🇹🇷 pic.twitter.com/sMCtnbrGwN