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Son dakika... Bakan Albayrak'tan Gaziler Günü mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Belgrad'da, Preveze'de, Kut-ül Amare'de, Çanakkale'de, İstiklal Savaşı'nda, 15 Temmuz'da ve terör operasyonlarında, Türk Milleti uğruna mücadele eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ahirete irtihal edenleri rahmet, gazilerimizi de saygı ve minnetle yad ediyorum." dedi.
Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:
Belgrad'da, Preveze'de, Kut-ül Amare'de, Çanakkale'de, İstiklal Savaşı'nda, 15 Temmuz'da ve terör operasyonlarında, Türk Milleti uğruna mücadele eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ahirete irtihal edenleri rahmet, gazilerimizi de saygı ve minnetle yad ediyorum.🇹🇷 pic.twitter.com/sMCtnbrGwN— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 19, 2020
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