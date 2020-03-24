Son dakika... Bakan Albayrak'tan Corona virüse karşı ek destek müjdesi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Koronavirüs ile mücadelemizde kahramanlarımız, sağlık çalışanlarımızın talepleri önceliğimiz olacak. Üniversite hastanelerimizdeki çalışanlarımıza da performans ödemelerini 3 ay tavandan yapacağız. Bu kapsamda 1,2 milyar TL’lik bir ek destek sağlayacağız. #BirlikteBaşaracağız" açıklamasında bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamayla sağlık çalışanlarına müjdeyi verdi. Bakan Albayrak açıklamasında "Koronavirüs ile mücadelemizde kahramanlarımız, sağlık çalışanlarımızın talepleri önceliğimiz olacak. Üniversite hastanelerimizdeki çalışanlarımıza da performans ödemelerini 3 ay tavandan yapacağız. Bu kapsamda 1,2 milyar TL’lik bir ek destek sağlayacağız. #BirlikteBaşaracağız" ifadelerini kullandı.
Koronavirüs ile mücadelemizde kahramanlarımız, sağlık çalışanlarımızın talepleri önceliğimiz olacak.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 24, 2020
Üniversite hastanelerimizdeki çalışanlarımıza da performans ödemelerini 3 ay tavandan yapacağız. Bu kapsamda 1,2 milyar TL’lik bir ek destek sağlayacağız. #BirlikteBaşaracağız https://t.co/XzyBZRVNAM
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