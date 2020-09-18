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Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 18.09.2020 - 11:24 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Albayrak'tan başsağlığı mesajı

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Son dakika... Bakan Albayrak'tan başsağlığı mesajı
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Pençe Kaplan Operasyonu esnasında üs bölgesine gerçekleştirilen saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimiz Piyade Teğmen Harun Aslan ve Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılınç'a Yüce Allah'tan rahmet, kederli yakınlarına sabır ve baş sağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:

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