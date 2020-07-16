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Son dakika... Bakan Albayrak'tan başsağlığı mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Siirt Pervari'de şehit olan 2 polis memurumuza ve Van'da görev uçuşunda şehit olan 2'si pilot, 5'i teknik personelimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Bizleri derinden üzen elim kazaların bir daha yaşanmamasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Başımız sağ olsun..." dedi.
Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:
Siirt Pervari'de şehit olan 2 polis memurumuza ve Van'da görev uçuşunda şehit olan 2'si pilot, 5'i teknik personelimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 16, 2020
Bizleri derinden üzen elim kazaların bir daha yaşanmamasını Rabbim'den niyaz ediyorum.
Başımız sağ olsun...
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