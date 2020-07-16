Son dakika... Bakan Albayrak'tan başsağlığı mesajı

Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:





Siirt Pervari'de şehit olan 2 polis memurumuza ve Van'da görev uçuşunda şehit olan 2'si pilot, 5'i teknik personelimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum.



Bizleri derinden üzen elim kazaların bir daha yaşanmamasını Rabbim'den niyaz ediyorum.

Başımız sağ olsun...